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18 апреля 2025, 02:45

В Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации: организатором оказался чиновник медучреждения

18 апреля 2025, 02:45
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Фото: Нацполиция
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В Сумской области разоблачили чиновника медучреждения, которое зарабатывало на фейковых справках для военнообязанных. Его задержали во время получения денег

Об этом сообщает Полиция Сумской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. По данным полиции, чиновник одного из амбулаторий первичного звена здравоохранения устроил схему получения средств от лиц призывного возраста. Его задержали "на горячем".

Правоохранители рассказали, что должностное лицо бичало помощь в уклонении от мобилизации из-за безосновательного открытия больничных и внесения нужного диагноза к заключению военно-врачебной комиссии. Задержали злоумышленника тогда, когда он получал взятку в размере 500 долларов США

"Сейчас следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже сообщили заведующему амбулаторией о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством)", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили гендиректора медучреждения и двух его заместителей. Оказалось, что они продавали военнообязанным фейковые справки о якобы наличии тяжелых расстройств психики за 20 тысяч долларов США.

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