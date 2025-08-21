Фото: полиция Киевской области

Правоохранители разоблачили мужчину, который требовал 10 тысяч долларов за содействие в исключении гражданина из воинского учета

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

По версии следствия, 50-летний фигурант уверял, что имеет возможность повлиять на решение военно-врачебной комиссии одного из областных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал оформить негодность к службе и снять с учета.

После получения всей суммы неправомерной выгоды злоумышленника задержали оперативники. Его действия задокументировали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование проводят следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГВКР Службы безопасности Украины.

Подозреваемому инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, что сопровождалось вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

