Хабар за відстрочку: на Кіровоградщині затримали директора коледжу

Правоохоронці Кіровоградської області викрили та затримали директора коледжу, який організував незаконну схему ухилення від мобілізації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що посадовець вимагав та отримав 2 000 доларів США від чоловіка призовного віку.

За ці гроші директор обіцяв зарахувати його на денну форму навчання та надати довідку, що дозволяє отримати відстрочку від військової служби.

Поліцейські затримали зловмисника.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором виявився посадовець медзакладу. Затримали зловмисника тоді, коли він отримував хабар в розмірі 500 доларів США.