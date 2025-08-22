11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 12:53

Хабар за відстрочку: на Кіровоградщині затримали директора коледжу

22 серпня 2025, 12:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці Кіровоградської області викрили та затримали директора коледжу, який організував незаконну схему ухилення від мобілізації

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що посадовець вимагав та отримав 2 000 доларів США від чоловіка призовного віку.

За ці гроші директор обіцяв зарахувати його на денну форму навчання та надати довідку, що дозволяє отримати відстрочку від військової служби.

Поліцейські затримали зловмисника.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором виявився посадовець медзакладу. Затримали зловмисника тоді, коли він отримував хабар в розмірі 500 доларів США.

