На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб

В Александрии в Кировоградской области 15-летняя девочка погибла в результате несчастного случая

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы, передает RegioNews.

По информации полиции, женщина за рулем Toyota Rav4 перепутала управление автомобилем во дворе жилого дома и начала сдавать назад. Во время маневра открытая дверь задела ее дочь, которая упала под колеса.

Девочку госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.

Сейчас идет расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, на Волыни 11-летний мальчик наехал на 2-летнюю сестру, ребенок погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе, каким образом несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству.