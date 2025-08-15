Фото: полиция Житомирской области

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пикапом Toyota Hilux.

На месте аварии работали полицейские

В результате ДТП пострадали трое жителей Днепропетровской области: 37-летний водитель пикапа и двое его пассажиров в возрасте 40 и 54 лет. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Пострадавших доставили в больницу

Полицейские установили, что водитель легковушки находился в состоянии опьянения: анализ показал 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали в процессуальном порядке. Следователи Чудновского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины и сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

