17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 17:12

В Житомирском районе нетрезвый водитель стал виновником ДТП: три человека травмированы

15 августа 2025, 17:12
Фото: полиция Житомирской области
Авария произошла 14 августа около 21:15 вблизи поселка Вакуленчука Чудновской громады

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с пикапом Toyota Hilux.

На месте аварии работали полицейские

В результате ДТП пострадали трое жителей Днепропетровской области: 37-летний водитель пикапа и двое его пассажиров в возрасте 40 и 54 лет. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Пострадавших доставили в больницу

Полицейские установили, что водитель легковушки находился в состоянии опьянения: анализ показал 1,6 промилле алкоголя. Мужчину задержали в процессуальном порядке. Следователи Чудновского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины и сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в Коростене грузовик сбил пешехода, который погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Нацбанк уволил топ-менеджера
15 августа 2025, 17:52
Критически важные предприятия Харьковской области получат бронирование работников
15 августа 2025, 17:39
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
15 августа 2025, 17:35
Предприятиям Харьковщины выделили более 200 миллионов евро на покрытие насущных нужд
15 августа 2025, 17:13
Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко
15 августа 2025, 17:12
Харьковская область получит субсидии и гранты для аграриев в рамках новой программы поддержки
15 августа 2025, 16:50
Жителя Волыни будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины
15 августа 2025, 16:47
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
В Черкасской области легковое авто столкнулось с грузовиком: пострадали водитель и 86-летняя пассажирка
15 августа 2025, 16:32
