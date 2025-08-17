Фото: Нацполиция

Авария произошла 15 августа в селе Городище. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль. Оба водителя никогда не получали удостоверение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным полиции, 26-летняя женщина за рулем Ford Focus разворачивалась, но не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с мотоциклом Lifan под управлением 16-летнего парня.

В результате ДП получил травму и водитель, и пассажир мотоцикла. Оба были без шлемов. У 16-летнего водителя диагностировали открытый перелом в области ступни и ушибы. У 13-летнего пассажира — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму грудной клетки.

"Полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила безопасности. Помните о средствах защиты - шлем может спасти жизнь", - говорят в полиции.

