16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
17 августа 2025, 11:25

В Ровенской области в ДТП пострадали подростки

17 августа 2025, 11:25
Фото: Нацполиция
Авария произошла 15 августа в селе Городище. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль. Оба водителя никогда не получали удостоверение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным полиции, 26-летняя женщина за рулем Ford Focus разворачивалась, но не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с мотоциклом Lifan под управлением 16-летнего парня.

В результате ДП получил травму и водитель, и пассажир мотоцикла. Оба были без шлемов. У 16-летнего водителя диагностировали открытый перелом в области ступни и ушибы. У 13-летнего пассажира — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму грудной клетки.

"Полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила безопасности. Помните о средствах защиты - шлем может спасти жизнь", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла поздно вечером: грузовик въехал в пешеходов.

16 августа 2025
07 августа 2025
