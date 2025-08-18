На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
В Олександрії на Кіровоградщині 15-річна дівчинка загинула внаслідок нещасного випадку
Про це повідомляє УНН із посиланням на правоохоронні органи, передає RegioNews.
За інформацією полції, водійка Toyota Rav4 переплутала керування авто у дворі житлового будинку і почала рух назад. Під час маневру відкриті дверцята зачепили доньку, яка впала під колеса автомобіля.
Дівчинку госпіталізували, проте від отриманих травм вона померла в лікарні.
Наразі триває розслідування обставин інциденту.
Нагадаємо, на Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру, дитина загинула на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, у тому числі, яким чином неповнолітній отримав доступ до транспортного засобу.
