В Харькове авто сбило женщину с 5-месячным младенцем
Авария произошла 16 августа на проспекте Юбилейном. Женщина, которая была за рулем Nissan, наехала на пешехода
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Предварительно, Nissan, которым управляла женщина, наехал тротуар, по которому шли пешеходы. В результате ДТП пострадали 20-летняя женщина и пятимесячный младенец. Пострадавшие госпитализированы.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее на Житомирщине в Коростене грузовик сбил пешехода, погибшего на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.
