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Трагически погиб ребенок, когда его малолетний брат сел за руль авто без присмотра взрослых

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

Под вечер 4 августа 11-летний мальчик сел за руль автомобиля Audi, который находился в гараже во дворе дома. Согласно предварительным данным, в это время взрослые отсутствовали. Выезжая из помещения, ребенок совершил наезд на свою двухлетнюю сестру.

В результате полученных травм девочка погибла на месте. Кроме того, под колеса автомобиля попал и еще один малолетний – 7-летний брат. Мальчик получил легкие телесные повреждения, не нуждавшиеся в госпитализации.

На месте происшествия работали представители следственно-оперативной группы, а также специалисты ювенальной превенции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе, каким образом ребенок получил доступ к транспортному средству.

Следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве погиб 4-летний мальчик, выпавший из окна 21 этажа. По предварительным данным, ребенок оперся на москитную сетку, не выдержавшую его веса.