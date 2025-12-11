Со следами от огнестрельного ранения: в Киевской области на кладбище нашли тело мужчины

Фото: Нацполиция

9 декабря к правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что ее гражданский мужчина скрылся в селе Михайловка-Рубежовка. К сожалению, впоследствии нашли его тело

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина приехал на встречу. После этого он перестал выходить на связь. Уже на следующий день тело 33-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на территории кладбища.

"Следователи Бучанского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала 20-летнего подозреваемого после жестокого убийства мужчину в собственном доме. По данным следствия, нападавший нанес жертве почти 20 ножевых ранений, а затем поджег его тело, пытаясь скрыть следы преступления.