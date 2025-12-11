11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 11:55

Со следами от огнестрельного ранения: в Киевской области на кладбище нашли тело мужчины

11 декабря 2025, 11:55
Фото: Нацполиция
9 декабря к правоохранителям обратилась женщина и рассказала, что ее гражданский мужчина скрылся в селе Михайловка-Рубежовка. К сожалению, впоследствии нашли его тело

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что перед исчезновением мужчина приехал на встречу. После этого он перестал выходить на связь. Уже на следующий день тело 33-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на территории кладбища.

"Следователи Бучанского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала 20-летнего подозреваемого после жестокого убийства мужчину в собственном доме. По данным следствия, нападавший нанес жертве почти 20 ножевых ранений, а затем поджег его тело, пытаясь скрыть следы преступления.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
07 августа 2025
