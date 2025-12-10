В Днепре мужчина жестоко убил отчима: зарезал и бросил тело на улице

Фото: Нацполиция

Это произошло в ночь на 9 декабря в Чечелевском районе Днепра. Между пасынком и отчимом произошла ссора

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Во время конфликта 27-летний мужчина ударил ножом 47-летнего отчима. От полученной травмы мужчина скончался на месте. После этого пасынок вынес его тело на улицу и оставил прямо у дома.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении. Полиция начала досудебное расследование.

Напомним, в Днепре перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший человека. Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары. К сожалению, от полученных травм он скончался.