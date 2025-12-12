ВАКС арестовал скандального судью-взяточника из Закарпатья

иллюстративное фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд арестовал с правом залога судью Воловецкого райсуда Закарпатской области Александра Пелиха, подозреваемого в коррупции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как отмечается, 12 декабря следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 1 млн грн залога.

