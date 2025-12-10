09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:39  10 декабря
На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 08:43

В Ровенской области женщину, которая убила новорожденного ребенка, направили на лечение в психушку

10 декабря 2025, 08:43
Фото: pixabay
Экспертиза показала, что в момент совершения убийства женщина имела заболевание и не осознавала своих действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла 2 июля этого года в одном из сел Варасского района. Женщина родила дома. Правоохранители обнаружили новорожденную девочку под покрывалом на кровати – без признаков жизни. По заключению медиков, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Роженица – 35-летняя женщина – уже имела двоих детей, но была лишена родительской опеки и скрывала третью беременность от родных.

Следователи задержали женщину и сообщили ей о подозрении по статье 117 УКУ (умышленное убийство матерью своего новорожденного сразу после родов). Сначала суд избрал ей содержание под стражей.

Согласно выводу эксперта, во время убийства младенца женщина имела заболевание, не осознавала свои действия и не могла руководить ими. По согласованию прокуратуры следователь подал ходатайство о применении принудительных медицинских мер – госпитализации в специализированное учреждение.

На днях суд удовлетворил ходатайство: обвиняемую перевели в специальное учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Напомним, ранее на Днепропетровщине супруги убили маленького сына. Причиной стало то, что ребенок плохо себя вел и взял хлеб без разрешения.

