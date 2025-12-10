Фото: pixabay

Экспертиза показала, что в момент совершения убийства женщина имела заболевание и не осознавала своих действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагедия произошла 2 июля этого года в одном из сел Варасского района. Женщина родила дома. Правоохранители обнаружили новорожденную девочку под покрывалом на кровати – без признаков жизни. По заключению медиков, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Роженица – 35-летняя женщина – уже имела двоих детей, но была лишена родительской опеки и скрывала третью беременность от родных.

Следователи задержали женщину и сообщили ей о подозрении по статье 117 УКУ (умышленное убийство матерью своего новорожденного сразу после родов). Сначала суд избрал ей содержание под стражей.

Согласно выводу эксперта, во время убийства младенца женщина имела заболевание, не осознавала свои действия и не могла руководить ими. По согласованию прокуратуры следователь подал ходатайство о применении принудительных медицинских мер – госпитализации в специализированное учреждение.

На днях суд удовлетворил ходатайство: обвиняемую перевели в специальное учреждение по оказанию психиатрической помощи.

