Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка

9 грудня до правоохоронців звернулась жінка і розповіла, що її цивільний чоловік зник у селі Михайлівка-Рубежівка. На жаль, згодом знайшли його тіло

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що перед зникненням чоловік приїхав на зустріч. Після цього він перестав виходити на зв'язок. Уже наступного дня тіло 33-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями знайшли на території кладовища.

"Слідчі Бучанського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Проводиться досудове розслідування", - повідомили в поліції.

