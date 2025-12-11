11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 11:55

Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка

11 грудня 2025, 11:55
Фото: Нацполіція
9 грудня до правоохоронців звернулась жінка і розповіла, що її цивільний чоловік зник у селі Михайлівка-Рубежівка. На жаль, згодом знайшли його тіло

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що перед зникненням чоловік приїхав на зустріч. Після цього він перестав виходити на зв'язок. Уже наступного дня тіло 33-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями знайшли на території кладовища.

"Слідчі Бучанського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Проводиться досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Кривому Розі поліція затримала 20-річного підозрюваного після жорстокого вбивства чоловіка у власному будинку. За даними слідства, нападник завдав жертві майже 20 ножових поранень, а потім підпалив його тіло, намагаючись приховати сліди злочину.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
07 серпня 2025
