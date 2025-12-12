В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь платить за килограмм

Иллюстративное фото

Цены на белокочанную капусту в Украине изменились. Если в прошлом году украинским фермерам удавалось активно повышать цены, то сейчас ситуация иначе

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На украинском рынке белокочанная капуста в среднем стоит 3-9 гривен за килограмм. Это в среднем на 17% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Очередное падение цен эксперты объяснили тем, что производство увеличилось. При этом темпы сбыта остались невысокими.

В частности, капусту предлагают те хозяйства, у которых нет оборудованных хранилищ. Те, кто имеет условия для сохранения качественной продукции, отказываются от продажи и ждут более высоких цен. Если сравнивать с прошлым годом, капуста в Украине подорожала на 78%.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.