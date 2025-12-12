Зарезал знакомого и пошел: в Ровенской области мужчина получил приговор за убийство

Иллюстративное фото

В Ровенской области 29-летнему мужчине вынесли приговор за умышленное убийство. Трагедия произошла летом в Костополе

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

21 июля на улице Ровенской в заброшенном доме 29-летний мужчина распивал алкоголь со своим 44-летним знакомым. Во время "застолья" между ними произошла ссора. Тогда младший нанес старшему удар в шею и ушел с места преступления. Через несколько часов тело мертвого мужчины он сам нашел, когда вернулся, после чего вызвал скорую.

Суд назначил ему наказание: лишение свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Напомним, 51-летний житель Хмельницкой области распивал алкогольные напитки с 30-летним жителем села Украинка. Около 21 часа между мужчинами возник конфликт: хозяин приревновал жену к гостю. Во время ссоры младший ударил старшего ножом, из-за чего потерпевший скончался.