Россияне усилили давление на Гуляйполе
Армия РФ значительно усилила давление на Гуляйпольское направление в Запорожской области. Вражеские подразделения пытаются небольшими группами заходить в восточные районы Гуляйполя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление, которое сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, за минувшие сутки в самом Гуляйполе произошло около 10 боевых столкновений. Российские захватчики пытаются инфильтрироваться в восточную и северо-восточную часть города. Иногда им даже удается зайти в некоторые дома, поскольку в районе ухудшается видимость из-за плохих погодных условий.
Кроме того, в этом направлении активно действует авиация врага.
Как сообщалось, Силы обороны остановили россиян возле Гуляйполя. Россияне не прекращают штурмовые действия и пытаются оттеснить украинских военных.