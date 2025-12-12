Россияне усилили давление на Гуляйполе

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ значительно усилила давление на Гуляйпольское направление в Запорожской области. Вражеские подразделения пытаются небольшими группами заходить в восточные районы Гуляйполя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление, которое сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки в самом Гуляйполе произошло около 10 боевых столкновений. Российские захватчики пытаются инфильтрироваться в восточную и северо-восточную часть города. Иногда им даже удается зайти в некоторые дома, поскольку в районе ухудшается видимость из-за плохих погодных условий.

Кроме того, в этом направлении активно действует авиация врага.

Как сообщалось, Силы обороны остановили россиян возле Гуляйполя. Россияне не прекращают штурмовые действия и пытаются оттеснить украинских военных.