10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 12:15

Удар в грудную клетку: в Киевской области пьяный мужчина с ножом набросился на прохожего и жестоко избил

10 декабря 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в городе Белая Церковь. На одной из остановок общественного транспорта пьяный мужчина напал на прохожего

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Нетрезвый мужчина подошел к 50-летнему прохожему и внезапно нанес удар ножом в участок грудной клетки. После этого он продолжил его бить по голове и телу. В настоящее время правоохранители поместили злоумышленника в изолятор.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 4 ст. 296 УКУ). В суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы мужчина с ножом напал на 20-летнюю киевлянку, отобрал у нее украшения и деньги, после чего совершил сексуальное насилие и изнасиловал женщину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция нападение Киевская область
Во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК
10 декабря 2025, 10:38
В Кировоградской области женщина набросилась на сожителя с ножом
09 декабря 2025, 21:25
В Одессе посреди улицы застрелили человека
09 декабря 2025, 19:04
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья
10 декабря 2025, 13:29
На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков
10 декабря 2025, 13:15
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества
10 декабря 2025, 13:02
В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор
10 декабря 2025, 12:57
В Киевской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов
10 декабря 2025, 12:51
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »