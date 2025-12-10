Удар в грудную клетку: в Киевской области пьяный мужчина с ножом набросился на прохожего и жестоко избил

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в городе Белая Церковь. На одной из остановок общественного транспорта пьяный мужчина напал на прохожего

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Нетрезвый мужчина подошел к 50-летнему прохожему и внезапно нанес удар ножом в участок грудной клетки. После этого он продолжил его бить по голове и телу. В настоящее время правоохранители поместили злоумышленника в изолятор.

"Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 4 ст. 296 УКУ). В суде задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы мужчина с ножом напал на 20-летнюю киевлянку, отобрал у нее украшения и деньги, после чего совершил сексуальное насилие и изнасиловал женщину.