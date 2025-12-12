Россияне атакуют Одессу баллистикой

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 12 декабря, в городе слышны взрывы, поднимается дым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Как отмечается, российская армия массированно атакует баллистику в Одессу.

В городе зафиксировано по меньшей мере три прилета за последние 10 минут.

Как сообщалось, в ночь на 12 декабря враг атаковал Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".