Украинские пограничники уничтожили зенитку и позиции россиян на Юге

фото: ГПСУ

На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы, во время дневного мониторинга, обнаружили личный состав РФ, который обустраивал позицию и укрытие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Не сомневаясь, операторы БпЛА решили атаковать врага.

Завершился рейд пограничников эффектным уничтожением зенитной установки ЗУ-23-2.

"Государственная пограничная служба Украины круглосуточно стоит на защите государства и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", – добавили в ГПСУ.

Напомним, недавно пограничники обнаружили и уничтожили две реактивные системы залпового огня россиян в Донецкой области. Это произошло на Лиманском направлении.