Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

44-летний водитель Dacia Logan ехал по улице Скальда. Он сбил 17-летних парня и девушку. В результате ДТП несовершеннолетних с травмами госпитализировали медики. Правоохранители изъяли автомобиль и начали расследование.

"По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

