Зеленский отправляется в Берлин для переговоров о прекращении огня в Украине

фото: Офис Президента Украины

В понедельник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский прибудет с визитом в столицу Германии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bild.

Немецкая сторона пока не подтвердила информацию о приезде Зеленского. Однако журналисты издания обратили внимание на необычно высокие меры безопасности, которые уже предпринимаются в правительственном квартале и в воздушном пространстве над Берлином, что может свидетельствовать о готовящемся визите.

"В связи с визитом находящегося под охраной высочайшего уровня лица 15.12.2025 с целью защиты государственного гостя в Берлине будет введена зона ограничения полетов", – отметили в берлинской полиции.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Берлине планируется встреча, посвященная возможному прекращению огня в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов подготовить законодательные изменения, позволяющие провести выборы во время военного положения. Эксперты отметили, что он готовится к выборам.