Силы обороны зачистили от россиян стратегически важный микрорайон в Купянске

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские штурмовики зачистили от российских захватчиков жилмассив Юбилейный в Купянске. Он имеет стратегическое значение для обороны города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в Telegram.

"Штурмовые группы полка "Скала" совместно с союзными подразделениями зачистили от врага жилой массив Юбилейный в Купянске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты были сначала заблокированы в многоэтажках, а затем уничтожены.

Напомним, Силы обороны пошли в контратаку и оцепили российские подразделения в Купянске. Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.