17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 16:39

Зеленский приехал в Купянск

12 декабря 2025, 16:39
фото: Владимир Зеленский / Facebook
Президент Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где идут тяжелые бои. Он поздравил украинских военных, участвующих в обороне города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение Зеленского.

В частности, президент записал видеообращение у стелы, расположенной на въезде в город Купянск.

"Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я приветствовал ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", – заявил Зеленский

Как сообщалось, Силы обороны пошли в контратаку и оцепили российские подразделения в Купянске. Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
