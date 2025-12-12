Зеленский приехал в Купянск

фото: Владимир Зеленский / Facebook

Президент Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где идут тяжелые бои. Он поздравил украинских военных, участвующих в обороне города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видеообращение Зеленского.

В частности, президент записал видеообращение у стелы, расположенной на въезде в город Купянск.

"Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я приветствовал ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", – заявил Зеленский

Как сообщалось, Силы обороны пошли в контратаку и оцепили российские подразделения в Купянске. Пока известно об освобождении сел Кондрашовка и Радьковка, а также очистке от врага нескольких десятков домов на севере самого Купянска.