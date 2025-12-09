Фото: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге полиция задержала 20-летнего подозреваемого после жестокого убийства мужчины в собственном доме

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве мужчину в собственном доме. Инцидент произошел после конфликта между потерпевшим и его знакомым. Согласно данным следствия, нападавший нанес жертве почти 20 ножевых ранений, а затем поджег его тело, пытаясь скрыть следы преступления.

Сообщение к правоохранителям поступило 5 декабря около 21:05 от жены потерпевшего. Женщина обнаружила тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты, которые начали собирать доказательства и устанавливать обстоятельства трагедии.

Правоохранители выяснили, что накануне между хозяином домовладения и его знакомым возникла ссора. Во время конфликта нападавший нанес многочисленные ножевые ранения и после этого оставил место преступления. Оперативники криминальной полиции установили местонахождение 20-летнего злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). 8 декабря суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

