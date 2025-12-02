Фото: Национальная полиция Украины

Бытовой конфликт во время застолья в Киевской области завершился жестоким избиением и уголовным производством

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений знакомому. Инцидент произошел в селе Соболевка в частном доме во время совместного употребления алкоголя. По данным следствия, между двумя мужчинами возник словесный спор, быстро переросший в насилие.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу

Как выяснили полицейские, 39-летний мужчина во время конфликта схватил ружье и, держа его за ствол, несколько раз ударил прикладом 49-летнего оппонента. Удары пришлись на голову и туловище. Пострадавший получил многочисленные травмы и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

После происшествия подозреваемый был задержан в процессуальном порядке в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, а следователи выясняют все обстоятельства и мотивы конфликта, включая спонтанное нападение и фигурировало ли оружие раньше в быту.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, который квалифицируется как умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

