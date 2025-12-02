13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 18:31

Бил прикладом ружья: в Киевской области 39-летнему мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

02 декабря 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Бытовой конфликт во время застолья в Киевской области завершился жестоким избиением и уголовным производством

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений знакомому. Инцидент произошел в селе Соболевка в частном доме во время совместного употребления алкоголя. По данным следствия, между двумя мужчинами возник словесный спор, быстро переросший в насилие.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу

Как выяснили полицейские, 39-летний мужчина во время конфликта схватил ружье и, держа его за ствол, несколько раз ударил прикладом 49-летнего оппонента. Удары пришлись на голову и туловище. Пострадавший получил многочисленные травмы и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

После происшествия подозреваемый был задержан в процессуальном порядке в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, а следователи выясняют все обстоятельства и мотивы конфликта, включая спонтанное нападение и фигурировало ли оружие раньше в быту.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, который квалифицируется как умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, вечером 29 ноября в Виннице 44-летний ранее судимый местный житель ограбил две кофейни с разницей менее чем через час – сначала на улице Коцюбинского, а затем на улице Пирогова, угрожая работницам предметом, похожим на огнестрельное оружие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
конфликт Киевская область Избиение ружье телесные повреждения
В Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку
02 декабря 2025, 13:58
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
02 декабря 2025, 13:30
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Каменском мужчина задушил сожительницу и пытался выдать ее смерть за несчастный случай
02 декабря 2025, 20:05
США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51
Фермеры теряют из-за снижения закупочных цен на свиней, в то время как цены на свинину не падают
02 декабря 2025, 19:46
Уже завтра стартует программа: украинцы получат бесплатные билеты на поезд на 3000 км
02 декабря 2025, 19:25
Жилищные ваучеры для переселенцев: Минразвития предоставило дополнительные разъяснения
02 декабря 2025, 19:21
В Украине признают неспособность отвоевывать оккупированные территории
02 декабря 2025, 19:14
Bloomberg: Украина повредила главный маршрут для экспорта казахстанской нефти
02 декабря 2025, 19:13
Во Львове установили новогоднюю елку: праздничное открытие уже в эту пятницу - видео
02 декабря 2025, 19:10
В Киеве на Оболони при пожаре погиб житель квартиры на 8 этаже
02 декабря 2025, 19:03
Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска на Закарпатье
02 декабря 2025, 18:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »