На Ровенщине мужчину, убившего отца, отправят на принудительное лечение

Фото: Национальная полиция

51-летнему жителю поселка Владимирец, который в течение 10 лет состоит на специальном учете, примут принудительные меры медицинского характера

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Срок лечения будет определять суд. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.

Как известно, 12 сентября во Владимирке мужчина в собственном доме нанес не менее 10 ударов кухонным ножом в грудную клетку 81-летнему отцу, который лежал на кровати.

Нападавшего задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ему содержание под стражей на 60 суток.

Согласно заключению эксперта, во время совершения преступления подозреваемый не осознавал своих действий и не мог ими руководить из-за имеющегося заболевания. Поэтому следователь по согласованию прокуратуры обратился в суд с ходатайством о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в специализированное учреждение.

Напомним, ранее в Днепре осудили мужчину, который во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.