04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
04 грудня 2025, 16:15

На Київщині чоловік прийшов у гості до товариша та вбив його

04 грудня 2025, 16:15
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась у Борисполі. Затриманому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Борисполі 36-річний чоловік прийшов у гості. Там він зі знайомим влаштував застілля з алкоголем. Коли між ними розпочалась сварка, він взяв ніж та завдав "супернику" удари. Від отриманих ран потерпілий помер на місці.

Після вбивства зловмисник втік з квартири. Проте правоохоронці його затримали. Зараз він знаходиться під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

