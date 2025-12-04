Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Борисполі 36-річний чоловік прийшов у гості. Там він зі знайомим влаштував застілля з алкоголем. Коли між ними розпочалась сварка, він взяв ніж та завдав "супернику" удари. Від отриманих ран потерпілий помер на місці.

Після вбивства зловмисник втік з квартири. Проте правоохоронці його затримали. Зараз він знаходиться під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.