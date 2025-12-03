Фото: Нацполиция

В Харькове проверяют информацию о мужчине, который нападает на женщин. Правоохранители увидели это сообщение в социальных сетях

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Полицейские во время мониторинга социальных сетей увидели информацию о нападении на женщин в Шевченковском районе города. Теперь сообщения проверяются.

"По этому поводу сообщаем: в Харьковское районное управление полиции № 3 ГУНП в Харьковской области не поступало никаких заявлений или сообщений о событиях, указанных в указанном Интернет-ресурсе", - говорят в полиции.

Правоохранители начали расследование.

