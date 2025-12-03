22:36  03 декабря
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 20:50

В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин

03 декабря 2025, 20:50
Фото: Нацполиция
В Харькове проверяют информацию о мужчине, который нападает на женщин. Правоохранители увидели это сообщение в социальных сетях

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Полицейские во время мониторинга социальных сетей увидели информацию о нападении на женщин в Шевченковском районе города. Теперь сообщения проверяются.

"По этому поводу сообщаем: в Харьковское районное управление полиции № 3 ГУНП в Харьковской области не поступало никаких заявлений или сообщений о событиях, указанных в указанном Интернет-ресурсе", - говорят в полиции.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Ровенской области злоумышленник проник в дом пенсионерки. Он связал ее, ударил и украл деньги.

нападение полиция Харьков
