В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист

Смертельная авария произошла 30 ноября около 19:16 на автодороге М-19 «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече», недалеко от поворота на село Плоское Кременецкого района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA Ceed, житель Ровно 1986 года, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Lifan. Мототранспортом управлял учащийся 9 класса.

В результате столкновения 15-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Водителя автомобиля правоохранители задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

