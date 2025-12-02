Смертельна ДТП на Київщині: чоловік вибіг на дорогу та потрапив під колеса

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 2 грудня в селищі Глеваха. На жаль, потерпілий не вижив

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 54-річний водій вантажівки рухався автодорогою Т-1023. Він збив пішохода, який раптово вискочив на дорогу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

