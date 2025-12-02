13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 17:55

Смертельна ДТП на Київщині: чоловік вибіг на дорогу та потрапив під колеса

02 грудня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 2 грудня в селищі Глеваха. На жаль, потерпілий не вижив 

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 54-річний водій вантажівки рухався автодорогою Т-1023. Він збив пішохода, який раптово вискочив на дорогу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція
На Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст
01 грудня 2025, 13:33
Масова ДТП на Хмельниччині: 18 травмованих, водій постане перед судом
29 листопада 2025, 16:23
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
29 листопада 2025, 14:44
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У 2026 році РФ щодня витрачатиме 450 млн доларів на війну проти України
02 грудня 2025, 18:39
Бив прикладом рушниці: на Київщині 39-річному чоловіку загрожує до 8 років тюрми
02 грудня 2025, 18:31
На Житомирщині встановили причину смерті 67-річного пішохода
02 грудня 2025, 18:13
Київський ТРЦ "Гулівер" частково відновить свою роботу: що відомо
02 грудня 2025, 17:34
На фронті загинув режисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко: коли відбудеться прощання
02 грудня 2025, 17:05
СБУ затримала британця, якого вважають причетним до вбивств Парубія та Фаріон
02 грудня 2025, 16:55
Буданов був одним з тих, кого Офіс, в особі Єрмака, методично пресував
02 грудня 2025, 16:39
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
02 грудня 2025, 16:34
У Харкові медики врятували життя жінці з інфарктом
02 грудня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »