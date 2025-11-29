В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина

Фото: Национальная полиция

В Житомире 28 ноября около 21:30 на улице Восточной произошло смертельное ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что автомобиль Volkswagen под управлением 51-летнего житомирянина, двигаясь в направлении проспекта Независимости, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть.

В результате ДТП 64-летняя пешеходка получила тяжелые телесные повреждения. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась в автомобиле скорой помощи.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Полиция отмечает необходимость соблюдения правил дорожного движения. Водителям рекомендуют быть максимально внимательными и не превышать скорость в пределах населенных пунктов, а пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

