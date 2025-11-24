Иллюстративное фото

Прокуроры Уманской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя района. Оказалось, что он систематически позволял сыну-подростку садиться за руль

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Несовершеннолетний парень никогда не имел соответствующих полномочий, но за разрешением отца садился за руль. В конце июня 2025 г. он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП водитель двухколесного получила травмы, как и ее пассажир.

"Санкция ч. 1 ст. 287 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать должности на транспортные средства, связанные с или без такового", - говорят в прокуратуре.

