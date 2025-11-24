21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
24 ноября 2025, 21:45

В Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль

24 ноября 2025, 21:45
Иллюстративное фото
Прокуроры Уманской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя района. Оказалось, что он систематически позволял сыну-подростку садиться за руль

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Несовершеннолетний парень никогда не имел соответствующих полномочий, но за разрешением отца садился за руль. В конце июня 2025 г. он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП водитель двухколесного получила травмы, как и ее пассажир.

"Санкция ч. 1 ст. 287 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать должности на транспортные средства, связанные с или без такового", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Ровенской области произошло ДТП. За рулем иномарки оказался подросток. Известно, что он никогда не получал водительское удостоверение.

подростки суд Черкасская область
