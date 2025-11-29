17:40  29 ноября
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
В столице уже 37 пострадавших после российской атаки
Массовое ДТП в Хмельнитчине: 18 травмированных, водитель предстанет перед судом

Фото: Национальная полиция
На Хмельнитчине перед судом предстанет водитель автомобиля, который вызвал ДТП с 18 травмированными

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа вблизи села Мицевцы Новодунаевецкой общины.

41-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 55-летний житель села Богдановцы.

В результате аварии травмировались 18 человек: 2 водителя, 14 пассажиров автобуса и 2 пассажира легковушки. Четыре человека получили тяжкие телесные повреждения, среди них – трое пассажиров автобуса и малолетняя пассажирка легковушки. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса получили травмы средней тяжести.

Следователи завершили расследование и передали материалы в суд.

Водителю Hyundai Santa Fe грозит от 3 до 8 лет заключения.

Напомним, в Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто. Полицейские оформляли админматериалы по ДТП с участием 44-летнего водителя Renault Megane, когда в них въехал 61-летний водитель грузовика MAN с прицепом.

