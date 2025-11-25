Фото: ГСЧС

Ночью 25 ноября россияне в очередной раз нанесли удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждения получил четырехэтажный дом. Спасатели эвакуировали 46 человек из дома и его подвального помещения, которое жильцы использовали в качестве укрытия. Еще четыре дома полностью разрушены.

К сожалению, пострадал 14-летний ребенок.

Для обогрева людей развернули палатки ГСЧС и Общества Красного Креста – население получает всю необходимую помощь. Также на месте работают психологи ГСЧС.

Продолжается разбор конструкций рядом расположенных домов.

Напомним, ночью 25 ноября российская армия атаковала Киев. Есть попадания и повреждения многоэтажных домов и гражданской инфраструктуры. Один человек погиб, семеро пострадали.