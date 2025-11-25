У Білій Церкві через ворожу атаку загинула одна людина

Фото: Прокуратура України

У місті Біла Церква Київської області внаслідок нічної атаки російських військ загинула людина, ще восьмеро людей зазнали поранень

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Із підвалу та під'їздів пошкодженого багатоквартирного будинку рятувальники евакуювали 46 мешканців.

Пошкоджень у місті зазнали також чотири житлові будинки й один автомобіль.

У Вишгородському районі області внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватний житловий будинок і господарча споруда, в Обухівському районі – два приватні будинки.

У Броварському районі виникли пожежі, пошкоджень зазнали 25 приватних будинків та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області. Було відомо, що внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка.