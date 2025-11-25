17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 12:46

У Білій Церкві через ворожу атаку загинула одна людина

25 листопада 2025, 12:46
Фото: Прокуратура України
У місті Біла Церква Київської області внаслідок нічної атаки російських військ загинула людина, ще восьмеро людей зазнали поранень

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Із підвалу та під'їздів пошкодженого багатоквартирного будинку рятувальники евакуювали 46 мешканців.

Пошкоджень у місті зазнали також чотири житлові будинки й один автомобіль.

У Вишгородському районі області внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватний житловий будинок і господарча споруда, в Обухівському районі – два приватні будинки.

У Броварському районі виникли пожежі, пошкоджень зазнали 25 приватних будинків та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області. Було відомо, що внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
