В полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Фото: полиция

Ночью 25 ноября войска РФ в очередной раз произвели комбинированный обстрел Киевской области. В результате атаки пострадал ребенок, повреждены дома и автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Белой Церкви повреждены шесть многоэтажных и частных домов. К сожалению, пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали.

На Вышгородщине повреждения получили два частных дома и автомобиль. Кроме того, в Броварах повреждено транспортное средство.

На местах работают группы реагирования патрульной полиции, следователи, взрывотехники и работники ГСЧС.

Напомним, ночью 25 ноября россияне в очередной раз нанесли удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам области.

В Киеве количество погибших в результате вражеских атак ночью и утром увеличилось до шести.