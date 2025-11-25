В полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

23:55  24 ноября
В Украине начинают дорожать "праздничные" фрукты: как изменились ценники
22:03  24 ноября
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
01:30  25 ноября
Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
25 ноября 2025, 08:21

В полиции показали последствия российской атаки на Киевщину

25 ноября 2025, 08:21
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Ночью 25 ноября войска РФ в очередной раз произвели комбинированный обстрел Киевской области. В результате атаки пострадал ребенок, повреждены дома и автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Белой Церкви повреждены шесть многоэтажных и частных домов. К сожалению, пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали.

На Вышгородщине повреждения получили два частных дома и автомобиль. Кроме того, в Броварах повреждено транспортное средство.

На местах работают группы реагирования патрульной полиции, следователи, взрывотехники и работники ГСЧС.

Напомним, ночью 25 ноября россияне в очередной раз нанесли удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам области.

В Киеве количество погибших в результате вражеских атак ночью и утром увеличилось до шести.

