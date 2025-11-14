Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Россияне атаковали беспилотниками Петропавловскую громаду Синельниковского района. В результате удара повреждена инфраструктура, возник пожар.

Также оккупанты били по Никопольщине, применяя артиллерию и FPV-дроны. От вражеских атак подвергались Никополь, Мировская и Покровская громады.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.