Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
Ночью 14 ноября российская армия атаковала Синельниковский и Никопольский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
Россияне атаковали беспилотниками Петропавловскую громаду Синельниковского района. В результате удара повреждена инфраструктура, возник пожар.
Также оккупанты били по Никопольщине, применяя артиллерию и FPV-дроны. От вражеских атак подвергались Никополь, Мировская и Покровская громады.
К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Киевской области подростки устроили драку в электричке: полиция выясняет обстоятельства
14 ноября 2025, 08:37Массированная атака по Киеву: предварительно, количество погибших выросло до трех
14 ноября 2025, 08:26В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
14 ноября 2025, 08:20Европейцы предлагают снизить градус Миндич-гейта
14 ноября 2025, 07:54Оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области: 4 погибших
14 ноября 2025, 07:40РФ обстреляла Киевщину: повреждены дома и инфраструктура, шесть пострадавших
14 ноября 2025, 07:24Ночной удар по Киеву: пожары и разрушения во многих районах, один человек погиб
14 ноября 2025, 07:01Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 03:50Актриса Ксения Мишина объяснила, почему она не планирует выходить замуж второй раз
14 ноября 2025, 02:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело