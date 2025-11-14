08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
14 ноября 2025, 07:24

РФ обстреляла Киевщину: повреждены дома и инфраструктура, шесть пострадавших

14 ноября 2025, 07:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами. Под удар попали объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. Пострадали шесть человек, среди них – один ребенок

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в Фастовском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. Он получил множественные раны плеча и был госпитализирован в местную больницу.

В Вышгородском районе травмированы три человека:

  • мужчина 47 лет с резаной раной предплечья;
  • ребенок 7 лет с травмой лица;
  • мужчина 56 лет с ушибом лобного участка головы.

Все они получили медицинскую помощь и госпитализированы.

В Бучанском районе травмировалась женщина 1969 года рождения – иссеченная рука.

В Белой Церкви пострадал мужчина 1970 года рождения с термическими ожогами тела, он госпитализирован в местную больницу.

В целом, последствия атаки зафиксированы в пяти районах области. Под удар попали частные дома, складские и производственные помещения, автомобили жителей.

Напомним, в ночь на 14 ноября столица также подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. По официальным данным, один человек погиб, по меньшей мере 24 получили травмы. Вспыхнули пожары, во многих районах есть повреждения.

