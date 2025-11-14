Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атаки

Фото: Київська ОВА

На Київщині росіяни протягом понад п'яти годин ворог обстрілював мирні населені пункти ракетами та дронами

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Він нагадав, що внаслідок атаки травмовано шість людей, серед яких дитина 7 років.

Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків із Білої Церкви та Вишгородщини. Їм надається вся необхідна медична допомога, загрози життю немає, стан задовільний.

Наслідки зафіксовані у п'яти районах області та були показані в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА):

Бучанський район – пошкоджено 9 приватних будинків (від вибитих вікон до часткової руйнації житла);

– пошкоджено 9 приватних будинків (від вибитих вікон до часткової руйнації житла); Білоцерківський район – уражено ряд цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень;

– уражено ряд цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень; Вишгородський район – пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі;

– пошкоджено 14 приватних будинків та автомобілі; Фастівський район – пошкоджено один приватний будинок;

– пошкоджено один приватний будинок; Обухівський район – знищено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

Місцеві рятувальники, поліцейські, медики та комунальні служби працюють над відновленням постраждалого майна.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Київщину ракетами і дронами. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти.

Столиця також зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. За попередніми даними, чотири людини загинули, щонайменше 26 дістали травми. Спалахнули пожежі, у майже всіх районах є пошкодження.