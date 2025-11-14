Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 14 ноября столица подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. По официальным данным, один человек погиб, по меньшей мере 24 получили травмы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что чрезвычайники спасли более 40 жителей в разных районах города.

В Подольском районе российская ракета попала в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасатели достали из поврежденного здания 13 человек.

В Днепровском районе в результате удара возник пожар в двух квартирах пятиэтажного дома на площади около 50 кв. м – спасены 17 жителей. По другому адресу произошел еще один пожар площадью 30 кв. м, зафиксировано частичное разрушение на 19-м и 21-м этажах. Также горели деревянные постройки спортивной базы площадью около 200 кв. м.

В Дарницком районе возгорание возникло на территории школы – площадь возгорания составила 5 кв. м.

В Деснянском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке на уровне 7-го этажа: спасены 9 человек, еще 50 – эвакуированы. По другому адресу в этом же районе произошел более масштабный пожар на уровне 5–8 этажей. Один человек погиб. Спасены 14 человек, среди них ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе горели крыша и пятый этаж жилого дома. Спасатели вывели из здания 20 человек.

В Святошинском районе – попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа, а также о пожаре в 22-этажке на уровне 19-го этажа – он ликвидирован.

В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию больницы. По другому адресу произошел пожар в здании на площади 15 кв. м – ее тоже потушили.

В Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе вражеские обломки повредили девятиэтажку, вызвав пожар в квартирах с 7-го по 9-й этажи на общей площади около 100 кв. м. Одного человека удалось спасти.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что среди госпитализированных есть беременная женщина. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Все экстренные службы продолжают работать на местах. Информация уточняется и обновляется.

Напомним, в ночь на 13 ноября армия РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 138 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Было зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА на 10 локациях.