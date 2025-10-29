На Буковине Mercedes вылетел в кювет и перевернулся: пострадавший в больнице
ДТП произошло 28 октября в селе Молодея Черновицкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Mercedes-Benz CL500 не учел дорожную обстановку и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате аварии 22-летний водитель получил травмы. Его госпитализировали.
По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства аварии устанавливают.
Напомним, утром 28 октября в Виннице столкнулись две легковушки. Пострадали двое пассажиров, их доставили в больницу.
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение
29 октября 2025, 15:42Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск.
29 октября 2025, 15:19В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине
29 октября 2025, 14:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »