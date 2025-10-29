Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz CL500 не учел дорожную обстановку и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате аварии 22-летний водитель получил травмы. Его госпитализировали.

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, утром 28 октября в Виннице столкнулись две легковушки. Пострадали двое пассажиров, их доставили в больницу.