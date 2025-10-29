В Черкассах столкнулись маршрутка и легковушка: травмированы два человека

В Черкассах столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие
ДТП произошло утром 28 октября на улице Дахновской в Черкассах
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись маршрутный автобус Volvo и легковушка Daewoo Lanos. Предварительно установлено, что 70-летний водитель легковушки не предоставил преимущества в движении и врезался в маршрутку под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП травмировались водитель Lanos и его 71-летняя пассажирка – их госпитализировали. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.
Напомним, утром 28 октября в Виннице столкнулись две легковушки. Пострадали двое пассажиров, их доставили в больницу.
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33Нардеп Елена Шуляк: Государство масштабировало возможности системы реабилитации для ветеранов и ветеранок
29 октября 2025, 12:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все блоги »