В Черкассах столкнулись маршрутка и легковушка: травмированы два человека

Фото: полиция

ДТП произошло утром 28 октября на улице Дахновской в Черкассах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись маршрутный автобус Volvo и легковушка Daewoo Lanos. Предварительно установлено, что 70-летний водитель легковушки не предоставил преимущества в движении и врезался в маршрутку под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП травмировались водитель Lanos и его 71-летняя пассажирка – их госпитализировали. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

