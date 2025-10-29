Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Відомо, що водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту "Логвин", наїхав на велосипедиста. Внаслідок отриманих травм 71-річний велосипедист загинув на місці. Водій іномарки зник з місця події.

При цьому вже наступного дня 21-річний водій автомобіля самостійно звернувся до правоохоронців та розповів про те, що сталось.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

