Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста та втік з місця аварії
Аварія сталась поблизу села Логвина, на автодорозі Володарка-Біла Церква. Внаслідок ДТП загинув 71-річний чоловік
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Відомо, що водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту "Логвин", наїхав на велосипедиста. Внаслідок отриманих травм 71-річний велосипедист загинув на місці. Водій іномарки зник з місця події.
При цьому вже наступного дня 21-річний водій автомобіля самостійно звернувся до правоохоронців та розповів про те, що сталось.
"Слідчі розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
