16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 18:45

Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста та втік з місця аварії

29 жовтня 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась поблизу села Логвина, на автодорозі Володарка-Біла Церква. Внаслідок ДТП загинув 71-річний чоловік

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Відомо, що водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту "Логвин", наїхав на велосипедиста. Внаслідок отриманих травм 71-річний велосипедист загинув на місці. Водій іномарки зник з місця події.

При цьому вже наступного дня 21-річний водій автомобіля самостійно звернувся до правоохоронців та розповів про те, що сталось.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Черкащині трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. Близько 18:00 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.

