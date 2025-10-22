Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Государственное бюро расследований в конце августа этого года вручило подозрения киевской адвокате и трем ее сообщникам. Известно, что женщина и ее сообщники договаривались с должностными лицами о предоставлении военнообязанным мужчинам отсрочки от мобилизации или исключения из военного учета.

Один из клиентов рассказал, что ему предлагали фиктивную госпитализацию с инсультом, которого у него на самом деле не было. После "лечения" мужчине должны были установить группу инвалидности, а ТЦК исключить его из военного учета. За это адвокат и ее сообщники просили 10 тысяч долларов.

Другому клиенту предлагали присоединиться к схеме. За каждое приведенное лицо адвокат обещала платить по 500 долларов. Она также объясняла, что 5 из 10 тысяч долларов она передает в лечебные учреждения, 500 долларов берет себе, а остальные распределяются между ТЦК и представителями МСЭК (при необходимости).

Помощник адвоката забирал у клиента сверток из 5 000 долларов. Впоследствии он заключил соглашение о признании виновности. Он искренне раскаялся и внес добровольный вклад в поддержку ВСУ. Его наказали штрафом в 85 тысяч гривен.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.