09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 12:55

В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам

22 октября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Киево-Святошинский районный суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием. Известно, что адвокат предлагала мужчине фиктивные справки

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Государственное бюро расследований в конце августа этого года вручило подозрения киевской адвокате и трем ее сообщникам. Известно, что женщина и ее сообщники договаривались с должностными лицами о предоставлении военнообязанным мужчинам отсрочки от мобилизации или исключения из военного учета.

Один из клиентов рассказал, что ему предлагали фиктивную госпитализацию с инсультом, которого у него на самом деле не было. После "лечения" мужчине должны были установить группу инвалидности, а ТЦК исключить его из военного учета. За это адвокат и ее сообщники просили 10 тысяч долларов.

Другому клиенту предлагали присоединиться к схеме. За каждое приведенное лицо адвокат обещала платить по 500 долларов. Она также объясняла, что 5 из 10 тысяч долларов она передает в лечебные учреждения, 500 долларов берет себе, а остальные распределяются между ТЦК и представителями МСЭК (при необходимости).

Помощник адвоката забирал у клиента сверток из 5 000 долларов. Впоследствии он заключил соглашение о признании виновности. Он искренне раскаялся и внес добровольный вклад в поддержку ВСУ. Его наказали штрафом в 85 тысяч гривен.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации Киевская область
В Днепре женщина "торговала" пропиской для уклонистов
20 октября 2025, 17:35
На Закарпатье задержан мужчина, который помогал военнообязанным за 500 долларов уклоняться от мобилизации
18 октября 2025, 19:19
"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца
17 октября 2025, 15:50
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали
22 октября 2025, 13:13
Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33
Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15
Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
22 октября 2025, 11:58
В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44
Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен
22 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »