Ілюстративне фото

Києво-Святошинський районний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Відомо, що адвокатка пропонувала чоловіка фіктивні довідки

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань наприкінці серпня цього року вручило підозри київській адвокатці та трьом її спільникам. Відомо, що жінка та її спільники домовлялись зі службовими особами про надання військовозобовʼязаним чоловікам відстрочки від мобілізації або виключення їх із військового обліку.

Один із клієнтів розповів, що йому пропонували фіктивну госпіталізацію з інсультом, якого в нього насправді не було. Після "лікування" чоловіку мали встановити групу інвалідності, а ТЦК виключити його з військового обліку. За це адвокатка та її спільники просили 10 тисяч доларів.

Іншому клієнту пропонували долучитися до схеми. За кожну приведену особу адвокатка обіцяла платити по 500 доларів. Вона також пояснювала, що 5 із 10 тисяч доларів вона передає у лікувальні установи, 500 доларів бере собі, а решта розподіляється між ТЦК і представниками МСЕК (за необхідності).

Помічник адвокатки забирав у клієнта пакунок із 5 000 доларів. Згодом він уклав угоду про визнання винуватості. Він щиро розкаявся та зробив добровільний внесок на підтримку ЗСУ. Його покарали штрафом у 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.