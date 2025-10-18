На Закарпатье задержан мужчина, который помогал военнообязанным за 500 долларов уклоняться от мобилизации

фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили схему незаконного снятия военнообязанных с розыска в реестре «Оберег», организованной 44-летним жителем Закарпатья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Стоила услуга по снятию военнообязанного из реестра "Оберег" 500 долларов США.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 369-2 УКУ "Злоупотребление влиянием".

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Закарпатье задержали пограничника, который переправлял в Румынию сигареты и мужчин. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы.