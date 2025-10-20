15:59  20 октября
20 октября 2025, 17:35

В Днепре женщина "торговала" пропиской для уклонистов

20 октября 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Днепре женщина наладила "бизнес" на мужчинах призывного возраста. Она предлагала механизм "прописки" без проверки данных военного учета

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Жительница Днепра вместе с сообщниками влияла на должностных лиц одного из отделов Департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета для обеспечения незаконной смены места жительства военнообязанных без проверки наличия военно-учетных документов ТЦК и СП. Свои услуги она оценила в 1000 долларов.

Задержали женщину во время передачи денег. У нее дома и в служебных кабинетах одного из отделов департамента горсовета нашли 4500 долларов США и почти 30 тысяч гривен, шесть мобильных телефонов, банковские карты, компьютерную технику, печать и черновые записи.

Злоумышленницы сообщили о подозрении. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили мужчину, незаконно получившего отсрочку от военной службы. Как выяснилось, он купил фальшивые медицинские справки и оформил с ними инвалидность.

