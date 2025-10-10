Екстрені відключення світла на Київщині: ворог атакував енергетичну інфраструктуру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Київщині введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.

У населених пунктах працюють пункти незламності, де жителі отримують необхідну допомогу. Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переведено на генератори.

Як повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, у ніч проти 10 жовтня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київщину, застосувавши ракети різних типів та ударні дрони. Під удар потрапила енергетична інфраструктура, метою обстрілу було залишити населення без світла, води та тепла.

Внаслідок атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У будинках через вибухову хвилю пошкоджені фасади та вибиті вікна.

На щастя, серед населення постраждалих немає.

Нагадаємо, через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.