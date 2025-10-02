02:30  02 октября
02 октября 2025, 08:18

Чернобыльская АЭС снова подключена к электроснабжению: уровень радиации в норме

02 октября 2025, 08:18
Фото: из открытых источников
Электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции, обесточенных из-за вражеского обстрела инфраструктуры в городе Славутич, полностью восстановлено

Об этом сообщила Министр энергетики Светлана Гринчук, передает RegioNews.

По ее словам, уровень радиации на станции не превышает контрольные нормы, угрозы для населения нет.

"Благодарю наши энергетики за молниеносную и эффективную работу! Ваш труд – это безопасность для всей Украины и Европы", – отметила Гринчук.

Напомним, накануне из-за обстрелов в Славутиче временно остановилось электроснабжение на критически важном объекте Чернобыльской АЭС. В результате скачков напряжения без электричества оказался Новый безопасный конфайнмент – ключевой объект, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.

